WASHINGTON (ANP) - De aandelen van de Amerikaanse president Donald Trump in AI-chipbedrijf Nvidia zijn maandag tot 15 miljoen dollar meer waard geworden, na de terugkeer van topman Jensen Huang. Dat meldt de Financial Times. Trump zei maandag dat hij rechtstreeks met het bestuur van Nvidia had gesproken en heeft aangedrongen om Huang terug te nemen.

"Ik heb de deal gesloten", zei Trump tegen CNBC over de terugkeer van Huang.

Trump beschikte eind september over maximaal 370.000 aandelen Nvidia, meldt de FT op basis van financiële openbaarmakingen van de Amerikaanse president. Nvidia maakte een sprong van ruim 31 procent op Wall Street door de terugkeer van Huang.

Een aandeel Nvidia was de afgelopen weken wel flink minder waard geworden door onrust bij het chipconcern. Topman Jensen Huang trad op 12 november terug na onthullingen over meerdere buitenechtelijke affaires, waaronder met een vermeende Chinese spion. Huang wilde terugkeren, maar Nvidia was eerder niet van plan hem terug te nemen.