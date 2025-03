Dwangsom van privacy-onderzoeker tegen X blijft in stand

AMSTERDAM (ANP) - De dwangsom die het platform X aan privacy-onderzoeker Danny Mekić zou moeten betalen, wordt niet opgeheven. Het bedrijf van Elon Musk had daarom gevraagd, maar de rechtbank in Amsterdam heeft dat afgewezen. Mekić krijgt ook geen verbod om beslag te leggen op spullen van het voormalige Twitter om het geld te kunnen innen.

De zaak begon toen Mekić in oktober 2023 op zijn X-account een bericht van de NOS deelde. Daarin uitten meerdere mensen kritiek op Europese plannen om kinderporno te bestrijden. Die maatregelen zouden te ver gaan. Na de tweet met het woord kinderporno erin was het account van Mekić ineens onvindbaar voor andere gebruikers.

Mekić wilde van X weten hoe dit was gebeurd en eiste inzage in de gegevens over hem. De uitleg van X was voor hem niet genoeg, en daarom stapte hij naar de rechter. Die gaf X vorig jaar opdracht om binnen een maand inzicht te geven in zijn systeem, met een dwangsom van 4000 euro voor elke dag dat dit niet gebeurt, zonder maximum.

Deurwaarder

Afgelopen december liet Mekić een deurwaarder naar X gaan, om door te geven dat het bedrag inmiddels was opgelopen tot 344.000 euro. Mekić zegde daarbij ook toe dat hij voorlopig geen beslag zou leggen, omdat X in beroep was gegaan en die zaak nog liep. Het is nog niet bekend wanneer dat dient.

Daarop stapte X naar de rechter. Het bedrijf wilde in een kort geding dat de rechtbank de dwangsommen zou opheffen, en dat Mekić geen aanspraak meer op het geld zou mogen maken. Als hij dat wel doet, zou hij zelf een dwangsom moeten krijgen.

Beslaglegging

Daar gaat de Amsterdamse rechtbank niet in mee. Omdat Mekić voorlopig geen beslag legt, is een verbod op beslaglegging niet nodig. Als hij dat wel doet, kan X alsnog een zaak beginnen.

X zegt ook "al het mogelijke" te hebben gedaan om Mekić de informatie te geven waar hij om vroeg. De dwangsommen zouden daarom niet gepast zijn. Maar daar is het hoger beroep voor. De rechtbank vindt bovendien dat X "wel kán, maar niet volledig wíl voldoen" aan de opdracht om inzage te geven.