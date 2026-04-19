Ook in Tsjechië en Slowakije babyvoeding met rattengif gevonden

WENEN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Ook in Tsjechië en Slowakije zijn met rattengif gemanipuleerde potjes babyvoeding van fabrikant HiPP aangetroffen. In die landen zijn alle HiPP-potjes door distributeurs uit voorzorg ook uit de verkoop gehaald, terwijl de politie zoekt naar een mogelijke afperser die de babyvoeding heeft vergiftigd.

Zaterdag werd al een eerste potje met rattengif ontdekt in Oostenrijk. De Zwitserse fabrikant zou gechanteerd worden. De Oostenrijkse autoriteiten gaan ervan uit dat er daar "minstens nog een tweede" gemanipuleerd potje verkocht is.

Gemanipuleerde potjes zijn te herkennen aan een beschadigd deksel en het uitblijven van het gebruikelijke plopgeluid bij het openen. Daarbij zouden ze een witte sticker met rode ring op de bodem van het glas hebben.

Ook in Zuid-Duitsland doet de politie onderzoek naar de zaak. Mensen daar zouden echter niet bang hoeven te zijn voor gemanipuleerde potjes. Er is volgens HiPP geen reden om aan te nemen dat distributiekanalen naar Duitsland en andere Europese landen die niet bij het onderzoek zijn betrokken, zijn geraakt.