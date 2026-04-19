Spaanse Blasi verrast Nederlandse favorieten in Amstel Gold Race

BERG EN TERBLIJT (ANP) - De Spaanse wielrenster Paula Blasi heeft verrassend de Amstel Gold Race gewonnen. Alle topfavorieten waren Nederlands, maar de 23-jarige renster van UAE Team ADQ liet iedereen achter zich met een versnelling op de voorlaatste beklimming van de Cauberg. In de laatste 23 van 158 kilometer vanuit Maastricht reed ze solo naar de finish in het Zuid-Limburgse Berg en Terblijt. Oud-winnaressen Katarzyna Niewiadoma en Demi Vollering werden respectievelijk tweede en derde.

Vorig jaar was met Mischa Bredewold, Ellen van Dijk en Puck Pieterse het podium nog volledig Nederlands. De laatste winnares uit een ander land was de Italiaanse Marta Cavalli in 2022.