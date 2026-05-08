Ook klanten Reaal akkoord met schikking woekerpolisaffaire

DEN HAAG (ANP) - Ook klanten van Reaal kunnen definitief geld tegemoetzien als compensatie voor de woekerpolisaffaire. Meer dan 90 procent van de gedupeerden heeft ingestemd met de schikking die organisaties als de Consumentenbond en ConsumentenClaim ruim twee jaar geleden namens hen overeenkwamen. Daarmee kan het uitbetalen beginnen, meldt de Consumentenbond.

"Gelet op het grote aantal deelnemers is het controleren en uitbetalen van de claims een flinke uitdaging, maar we doen er alles aan om dit proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen", reageert Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim. Met de schikking was een bedrag van in ieder geval 70 miljoen euro gemoeid. Per aangemelde consument is dat zeker enkele honderden euro's per polis.

Ook met ASR, Nationale-Nederlanden, Achmea en De Goudse troffen claimorganisaties zo'n schikking als compensatie voor de veel te hoge kosten voor beleggingsverzekeringen vanaf de jaren negentig. Alleen de deelnemers van De Goudse moeten nog stemmen over hun voorstel, de rest ging al akkoord.