Stresslijn dit jaar onderdeel van klachtenlijn eindexamens LAKS

UTRECHT (ANP) - Naast de welbekende Eindexamenklachtenlijn komt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) dit jaar met de zogenoemde stresslijn. Die is er voor eindexamenleerlingen die geen klacht willen indienen, maar "behoefte hebben aan een luisterend oor in deze stressvolle periode". Want volgens LAKS-bestuurder Inass Jagour verdienen scholieren "een plek om stress en prestatiedruk te uiten".

Jagour wijst op een onderzoek waaruit naar voren kwam dat zes op de tien jongeren regelmatig of vaak prestatiedruk ervaren, een verdrievoudiging ten opzichte van begin deze eeuw. "Meerdere factoren spelen een rol. Denk aan social media waar jongeren zichzelf voortdurend kunnen vergelijken, wat druk zet. Verder wordt van leerlingen verwacht dat ze presteren op school én sociale contacten goed onderhouden. En door het lerarentekort is er meer aandacht voor didactische voortgang, maar minder voor het mentale welzijn van jongeren, terwijl dat niet mag ontbreken."

Dat eindexamenleerlingen hun stress graag ventileren, leerde het LAKS via de Eindexamenklachtenlijn, vertelt Jagour. "We deden een oproep de lijn met inhoudelijke en praktische klachten te benaderen en niet te klagen om te luchten. Pardoes zakte het aantal meldingen van 380.000 in 2024 naar 240.000 vorig jaar. Dat was voor ons het signaal dat leerlingen zich vaak beoordeeld voelen en gehoord willen worden. Vanuit die ervaring is het idee voor de stresslijn geboren."

Scholieren kunnen vanaf vrijdag bellen naar het LAKS en worden via een keuzemenu doorverwezen naar de klachten- of stresslijn. Praktische of inhoudelijke klachten legt het LAKS neer bij examenmakers of onderwijsinstellingen. "Vorig jaar benaderden we 122 scholen daarover", aldus Jagour. Sinds 1 april kunnen scholieren problemen al online melden. Op die dag begonnen de digitale examens voor het vmbo. De teller stond vrijdagochtend op 593 meldingen daarover.

Ongeveer 185.000 middelbarescholieren beginnen deze vrijdag aan hun centraal schriftelijke eindexamens. Scholieren op vmbo gemengde leerweg en theoretische leerweg doen wiskunde, leerlingen van het havo hebben filosofie en Nederlands. Vwo'ers doen examen kunst en bedrijfseconomie. De laatste examens in het eerste tijdvak zijn op 27 mei. Op 11 juni worden de uitslagen bekendgemaakt. Daarna zijn de herkansingen. Op 30 juni weten de kandidaten definitief of ze geslaagd zijn.