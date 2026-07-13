Ook marktwaakhond ACM begint onderzoek naar datalek Odido

DEN HAAG (ANP) - Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het grote datalek bij Odido van eerder dit jaar onderzoeken. De toezichthouder richt zich op de zorgplicht van telecomaanbieders om de persoonsgegevens van klanten te beschermen.

De ACM werkt samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die elk ook al de cyberaanval onderzoeken. De RDI onderzoekt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de vereisten voldeed. De AP voert tegelijkertijd een onderzoek uit naar de bewaartermijnen van de klantgegevens. Het Openbaar Ministerie doet ook onderzoek naar de cyberaanval.

"Centraal in het onderzoek van de ACM staat de zorgplicht van telecomaanbieders om de persoonsgegevens van hun klanten op een passend niveau te beschermen, zodat derden daartoe geen toegang hebben. De ACM ziet erop toe dat telecomaanbieders deze zorgplicht nakomen", laat de marktwaakhond weten.

Bij de hack in februari werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en later openbaar gemaakt.