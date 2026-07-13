ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook marktwaakhond ACM begint onderzoek naar datalek Odido

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 14:39
anp130726125 1
DEN HAAG (ANP) - Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het grote datalek bij Odido van eerder dit jaar onderzoeken. De toezichthouder richt zich op de zorgplicht van telecomaanbieders om de persoonsgegevens van klanten te beschermen.
De ACM werkt samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die elk ook al de cyberaanval onderzoeken. De RDI onderzoekt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de vereisten voldeed. De AP voert tegelijkertijd een onderzoek uit naar de bewaartermijnen van de klantgegevens. Het Openbaar Ministerie doet ook onderzoek naar de cyberaanval.
"Centraal in het onderzoek van de ACM staat de zorgplicht van telecomaanbieders om de persoonsgegevens van hun klanten op een passend niveau te beschermen, zodat derden daartoe geen toegang hebben. De ACM ziet erop toe dat telecomaanbieders deze zorgplicht nakomen", laat de marktwaakhond weten.
Bij de hack in februari werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en later openbaar gemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

183427555_m

Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

shutterstock_2458674537

Dit is de volgorde van wie water krijgt als Nederland droogvalt — en drinkwater staat niet bovenaan

shutterstock_2501384995

Waar is het leven het fijnst?

185902628_m

We hebben een zesde zintuig waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord. En het is cruciaal voor je psychische gezondheid

shutterstock_2684992085

Pas op: oplichters stelen je creditcard via Apple Pay

Loading