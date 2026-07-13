Bilić volgt Dalić op als bondscoach van Kroatië

ZAGREB (ANP) - De Kroatische voetbalbond heeft Slaven Bilić aangesteld als de nieuwe bondscoach. Hij is de opvolger van Zlatko Dalić, die opstapte na de uitschakeling op het WK in de zestiende finales door Portugal. Voor Bilić is het een terugkeer, want hij was al eens bondscoach van Kroatië van 2006 tot en met 2012. De 57-jarige Bilić is tevens oud-international.
"Het valt niet mee om Zlatko op te volgen, maar we zijn ervan overtuigd dat Slaven de juiste persoon is voor de functie", lichtte voorzitter Marijan Kutić van de Kroatische bond toe in een persmededeling. "Hij is een gevierde voormalig international die nu ruime ervaring heeft als trainer. Ik verwacht dat de spelers en fans achter hem gaan staan."
Bilić trainde na zijn eerste periode als bondscoach veel clubs, onder meer Lokomotiv Moskou, Beşiktaş, West Ham United en West Bromwich Albion. Zijn laatste club was Al-Fateh uit Saudi-Arabië.