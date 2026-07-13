ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bilić volgt Dalić op als bondscoach van Kroatië

Sport
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 14:51
anp130726127 1
ZAGREB (ANP) - De Kroatische voetbalbond heeft Slaven Bilić aangesteld als de nieuwe bondscoach. Hij is de opvolger van Zlatko Dalić, die opstapte na de uitschakeling op het WK in de zestiende finales door Portugal. Voor Bilić is het een terugkeer, want hij was al eens bondscoach van Kroatië van 2006 tot en met 2012. De 57-jarige Bilić is tevens oud-international.
"Het valt niet mee om Zlatko op te volgen, maar we zijn ervan overtuigd dat Slaven de juiste persoon is voor de functie", lichtte voorzitter Marijan Kutić van de Kroatische bond toe in een persmededeling. "Hij is een gevierde voormalig international die nu ruime ervaring heeft als trainer. Ik verwacht dat de spelers en fans achter hem gaan staan."
Bilić trainde na zijn eerste periode als bondscoach veel clubs, onder meer Lokomotiv Moskou, Beşiktaş, West Ham United en West Bromwich Albion. Zijn laatste club was Al-Fateh uit Saudi-Arabië.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

183427555_m

Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

shutterstock_2458674537

Dit is de volgorde van wie water krijgt als Nederland droogvalt — en drinkwater staat niet bovenaan

shutterstock_2501384995

Waar is het leven het fijnst?

185902628_m

We hebben een zesde zintuig waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord. En het is cruciaal voor je psychische gezondheid

shutterstock_2684992085

Pas op: oplichters stelen je creditcard via Apple Pay

Loading