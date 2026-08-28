Ook MediaMarkt versobert spaarprogramma

ROTTERDAM (ANP) - Klanten van MediaMarkt gaan er vijf keer zo lang over doen om een kortingsbon van 20 euro te krijgen. De elektronicaketen is de tweede retailer in korte tijd die een versobering van een spaarprogramma doorvoert. Begin augustus kondigde Albert Heijn aan dat het twee keer zo lang duurt voor klanten hun spaarboekje met koopzegels vol hebben.

Vanaf 28 september heeft de klant van MediaMarkt 5000 punten nodig, in plaats van 1000. Elke euro die wordt uitgegeven is een punt. In een verklaring laat MediaMarkt weten dat het myMediaMarkt-programma op deze manier op lange termijn aangeboden kan worden. "Het stelt ons in staat om vaker aantrekkelijke kortingsacties, speciale aanbiedingen en andere voordelen aan te bieden."

Bij Albert Heijn ontvangen klanten vanaf 7 september voortaan een koopzegel per 2 euro aan boodschappen, waar dat nu een zegel per 1 euro is. De maatregel leidde tot een stortvloed aan boze reacties op sociale media.