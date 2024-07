Ook miljoenenboete van Britse waakhond voor cryptobeurs Coinbase

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse toezichthouder op de financiële markten FCA geeft cryptobeurs Coinbase een boete van ruim 4 miljoen euro. Coinbase kreeg vorig jaar ook al een miljoenenboete van De Nederlandsche Bank (DNB).

Coinbase is naar eigen zeggen het grootste beursgenoteerde cryptobedrijf ter wereld. Volgens de Britse waakhond FCA had het bedrijf CB Payments Limited (CBPL), dat deel uitmaakt van Coinbase, diensten aangeboden aan circa 13.000 klanten met een 'hoog risico'. Coinbase sloot in 2020 een vrijwillige overeenkomst met de FCA om dit soort klanten voortaan buiten de deur te houden.

CBPL biedt geen cryptotransacties aan, maar fungeert als tussenschakel voor klanten die handelen via andere entiteiten binnen de Coinbase Group. Het is de eerste keer dat de Britse toezichthouder, die worstelt met de controle op witwaspraktijken in digitale valuta, hiervoor een boete uitdeelt.

DNB legde vorig jaar een boete van ruim 3,3 miljoen euro op aan Coinbase omdat het bedrijf in Nederland actief was zonder een wettelijk vereiste registratie. Coinbase is nog steeds actief in Nederland.