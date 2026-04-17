Ook op tankstations buiten de snelweg betalen met statiegeld

Economie
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 6:41
DEN HAAG (ANP) - Het wordt op meer tankstations mogelijk om statiegeldflesjes en -blikjes in te leveren aan de kassa. Op tankstations aan de snelweg was dit al wettelijk verplicht, maar het wordt nu ook mogelijk op bijna vijfhonderd tankstations buiten de snelweg. Daarvoor heeft Statiegeld Nederland, onderdeel van inzamelingsstichting Verpact, een samenwerking gesloten met Shell.
Sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes is het mogelijk om het langs de snelweg in te leveren. Het statiegeld kan vervolgens worden uitbetaald of dienen als betaalmiddel.
"Met de deelname van Shell verbinden we opnieuw een grote landelijke partij aan het statiegeldsysteem", zegt directeur Statiegeld Nederland Jeroen Hillen. Verpact is bezig het aantal inzamelpunten te verhogen. Vorig jaar kwamen er 1381 nieuwe punten bij en in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens ruim duizend, zei de organisatie eerder. Dat is nodig want de inzameldoelstellingen werden vorig jaar opnieuw niet gehaald.
