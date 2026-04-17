Toerisme groeit door meer buitenlandse bezoekers in 2025

DEN HAAG (ANP) - Hotels, campings en huisjesparken ontvingen in 2025 meer dan 52 miljoen gasten. Dat is iets meer dan in 2024, toen ruim 51 miljoen gasten in Nederland verbleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. De stijging komt door meer buitenlands toerisme.

Het aantal overnachtingen door buitenlandse gasten steeg vorig jaar met 5 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal binnenlandse toeristen licht met 0,4 procent.

De meeste gasten, zo'n 33,7 miljoen, verbleven in hotels. Dat is 2 procent meer dan in 2024. Er kwamen vooral meer mensen uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Net als in eerdere jaren kwamen verreweg de meeste hotelgasten uit Duitsland.

Toeristen verbleven vorig jaar minder vaak in Utrecht en Zeeland. In Flevoland steeg het aantal overnachtingen met ruim 15 procent. Het CBS heeft geen verklaring voor de regionale ontwikkelingen.