Trump noemt Iran-oorlog 'uitstapje'

Politiek
door Redactie
vrijdag, 17 april 2026 om 6:25
bijgewerkt om vrijdag, 17 april 2026 om 6:34
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de oorlog met Iran tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Las Vegas donderdag gebagatelliseerd als "een kleine uitstap". Ook voorspelde hij dat het conflict "vrij snel" voorbij zal zijn.
Trump prees tegenover zijn aanhangers zijn economische verwezenlijkingen "ondanks ons uitstapje naar het prachtige land Iran". Volgens hem was de oorlog onvermijdelijk door het nucleaire potentieel van Iran. "Anders konden er hele slechte dingen gebeuren", zei hij.
Trump sprak in Las Vegas aanhangers toe in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van november.
Uit een peiling van Ipsos van afgelopen weekend komt naar voren dat 51 procent van de ondervraagden vindt dat de oorlog met Iran de kosten niet waard is. Slechts 24 procent denkt daar anders over. En in een woensdag gepubliceerde peiling van Quinnipiac University houdt 65 procent van de kiezers Trump verantwoordelijk voor hogere brandstofprijzen door de sluiting van de Straat van Hormuz.
POPULAIR NIEUWS

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

'Grote doofpot' bij Belastingdienst: 64 miljoen bestanden duiken plots op, Omtzigt en Leijten zijn woedend

Winsten bedrijven naar recordhoogte omdat ze nu een smoes hebben voor prijsverhogingen

Europa maakt zich klaar voor vertrek Trump uit de NAVO

