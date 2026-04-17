Trump noemt Iran-oorlog 'uitstapje'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de oorlog met Iran tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Las Vegas donderdag gebagatelliseerd als "een kleine uitstap". Ook voorspelde hij dat het conflict "vrij snel" voorbij zal zijn.

Trump prees tegenover zijn aanhangers zijn economische verwezenlijkingen "ondanks ons uitstapje naar het prachtige land Iran". Volgens hem was de oorlog onvermijdelijk door het nucleaire potentieel van Iran. "Anders konden er hele slechte dingen gebeuren", zei hij.

Trump sprak in Las Vegas aanhangers toe in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van november.

Uit een peiling van Ipsos van afgelopen weekend komt naar voren dat 51 procent van de ondervraagden vindt dat de oorlog met Iran de kosten niet waard is. Slechts 24 procent denkt daar anders over. En in een woensdag gepubliceerde peiling van Quinnipiac University houdt 65 procent van de kiezers Trump verantwoordelijk voor hogere brandstofprijzen door de sluiting van de Straat van Hormuz.