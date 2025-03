Ook Rotterdamse terminals ECT naar BlackRock na Panama-deal

ROTTERDAM (ANP) - Het in Hongkong gevestigde conglomeraat CK Hutchison verkoopt ook de containerterminals in Rotterdam van ECT en andere havenactiviteiten buiten China. Dat maakte het bedrijf gelijktijdig bekend met de aankondiging van een deal rond de havens bij het Panamakanaal.

CK Hutchison is akkoord over de verkoop van een belang van 80 procent in zijn bedrijf dat wereldwijd tientallen havens uitbaat en ook eigenaar is van de twee ECT-terminals in Rotterdam. De kopers zijn de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock en TiL, een terminalbedrijf dat voor het grootste deel in handen is van rederij MSC.

Na druk van de Amerikaanse president Donald Trump verkocht CK Hutchison ook zijn meerderheidsbelang in de beheerder van havens aan het Panamakanaal aan BlackRock en TiL. Het gaat vooralsnog om een principeakkoord over de verkoop. De deal wordt pas afgerond na boekenonderzoek. De havenactiviteiten van CK Hutchison, inclusief de Panamese havens, zijn bij de overeenkomst 22,8 miljard dollar waard.