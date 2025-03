Premier Groenland herhaalt: we willen geen Amerikanen zijn

NUUK (ANP/AFP) - Premier Múte Egede van Groenland heeft herhaald dat "Groenlanders geen Amerikanen willen zijn", wat opnieuw een reactie is op Donald Trump. De Amerikaanse president sprak dinsdag in een toespraak weer zijn wens uit om het eiland bij de Verenigde Staten te voegen.

Het grotendeels autonome Groenland is een strategisch gelegen en grondstofrijk eiland dat al jaren deel uitmaakt van het koninkrijk Denemarken. "We willen geen Amerikanen of Denen zijn", aldus Egede. Volgens de premier "moeten de Amerikanen en hun leider dat begrijpen". Hij onderstreepte weer dat Groenland niet te koop is en niet zomaar kan worden overgenomen. "Onze toekomst zal door onszelf worden bepaald."

Egede kwam in januari met vergelijkbare reacties op Trump, die telkens beweert dat de Verenigde Staten Groenland nodig hebben voor de internationale veiligheid. Denemarken steunt Groenland in de wens om zelf zijn toekomst te bepalen. Trump erkende dat zelfbeschikkingsrecht weliswaar in zijn toespraak tot het Amerikaanse Congres, maar hij zei ook dat hij Groenland "op de een of andere manier" wil innemen.