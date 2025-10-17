Ook S&P Global verlaagt kredietwaardigheid Frankrijk

PARIJS (ANP) - Kredietbeoordelaar S&P Global heeft de kredietwaardigheid van Frankrijk verlaagd van AA- naar A+. In september deed ratingbureau Fitch dit ook al.

"Ondanks dat deze week de conceptbegroting voor 2026 is ingediend bij het parlement, blijft er grote onzekerheid bestaan over de overheidsfinanciën van Frankrijk", verklaarde het toonaangevende bureau S&P.

Frankrijk kampt met een begrotingstekort van ruim 5 procent van het bbp. Deze week stelde premier Sébastien Lecornu de omstreden pensioenhervorming uit tot 2027. "We verwachten dat, zonder aanzienlijke extra maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen, de begrotingsconsolidatie in de periode die we voorspellen trager zal verlopen dan eerder werd aangenomen", aldus S&P.

De verlaging kan het voor de Franse overheid moeilijker maken om geld te lenen tegen gunstige rentes. Beleggers lenen makkelijker en tegen een lagere rente geld uit aan overheden met een goede rating om er zeker van te zijn dat ze hun geld terugkrijgen.