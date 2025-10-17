ECONOMIE
Brekelmans: VVD gaat niet in kabinet met GL-PvdA, CDA en D66

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 23:01
anp171025218 1
DEN HAAG (ANP) - De VVD gaat niet in een kabinet met GroenLinks-PvdA, het CDA en D66, zegt defensieminister Ruben Brekelmans. Partijleider Dilan Yeşilgöz zei in een interview met De Telegraaf al niet in een kabinet-Timmermans te gaan, maar Brekelmans benadrukte dat "dit hele blok" een links kabinet zou zijn. Partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) zat tegenover hem aan tafel in het tv-programma Café Kockelmann en noemde de uitspraak van Brekelmans "paniekvoetbal". Het gaat al langere tijd slecht met de VVD: de partij staat op gemiddeld veertien zetels in de peilingen.
