Ook vakbond FNV wil weer praten met NS over cao

UTRECHT (ANP) - FNV gaat in gesprek met de NS om tot een "voor de leden acceptabel cao-resultaat te komen". Dat schrijven vakbondsbestuurders Henri Janssen en Karel de Buijzer in een bericht aan kaderleden. De bond sluit nieuwe acties evenwel niet uit. VVMC, de grootste vakbond bij de NS, liet voor het weekend al weten met het spoorbedrijf om tafel te gaan.

Het gesprek moet plaatsvinden in de week van 18 augustus. Voor die datum vindt er nog informeel overleg plaats. "Daaruit moet blijken of formeel overleg zinvol is", aldus de FNV-bestuurders.

NS-medewerkers hebben sinds het klappen van het cao-overleg al vier keer het werk neergelegd. Tijdens de eerste staking begin vorige maand konden in het hele land geen NS-treinen rijden. Ook enkele dagen later moest de NS de dienstregeling landelijk schrappen, door een staking in de Randstad. De overige stakingsdagen hadden regionaal impact.