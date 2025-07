Rechtspraak-site niet bereikbaar, geen verband met problemen OM

DEN HAAG (ANP) - De website rechtspraak.nl, waarop rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges informatie delen, is sinds zondagavond offline voor technisch spoedonderhoud. Er is geen verband met de problemen met computersystemen bij het Openbaar Ministerie, meldt de organisatie achter de site op X.

Op rechtspraak.nl worden onder meer nieuwsberichten en gerechtelijke uitspraken gepubliceerd. Het uitsprakenregister werkt nog wel, werd rond het middaguur bekend. Dat geldt niet voor het digitale gezagsregister, waarin de beslissingen staan die gaan over het gezag over minderjarige kinderen. Ook mailadressen die zijn gekoppeld aan rechtspraak.nl werken niet.

Of er een verband bestaat tussen de verschillende storingen in de systemen van de rechtspraak wordt onderzocht. De oorzaak is nog niet bekend, zegt een woordvoerder. Hoelang de hinder nog duurt, is dus ook nog onduidelijk.

Het OM koppelde eind vorige week alle interne systemen los van het internet na een waarschuwing over een "kwetsbaarheid" in het systeem. Medewerkers kunnen daardoor niet inloggen. Een woordvoerder liet vrijdag weten dat wordt geprobeerd het effect op strafzaken zo klein mogelijk te houden.