Ook Vitens verhoogt drinkwaterprijs voor nodige investeringen

ZWOLLE (ANP) - Ook Vitens verhoogt volgend jaar de prijs van zijn drinkwater. Voor klanten van het drinkwaterbedrijf gaat de rekening over een heel jaar gemiddeld met zo'n 9 euro omhoog. Andere waterbedrijven hadden al bekendgemaakt de prijs te verhogen, omdat ze het extra geld nodig hebben voor investeringen die het gevolg zijn van toegenomen gebruik, klimaatverandering en vervuiling.

Vitens heeft ongeveer 6 miljoen klanten en levert aan mensen en bedrijven in Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Voor hen stijgt de prijs per 1000 liter water naar 1,34 euro, 9 cent meer dan nu. De vaste prijs die klanten betalen voor hun wateraansluiting gaat een fractie omhoog. Dat doet Vitens naar eigen zeggen om bewust drinkwatergebruik te stimuleren. Zo gaan klanten die minder afnemen dat merken op hun jaarrekening.

De prijs van drinkwater stijgt al jaren en dat komt volgens Vitens mede door noodzakelijke investeringen in het vervangen en uitbreiden van de infrastructuur voor de watervoorziening. Ook de inflatie speelt een rol. Daarnaast moet Vitens meer geld investeren om ervoor te zorgen dat het systeem bestand is tegen verontreinigingen, klimaatverandering en andere bedreigingen.

'Geen concessie'

"Drinkwater wordt steeds duurder, maar blijft relatief betaalbaar", zegt Tjeerd Roozendaal, bestuursvoorzitter van Vitens. Hij maakt zich wel zorgen over de verdere verslechtering van de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater in Nederland. "Terwijl dat wel de bron is van ons drinkwater." Dat vraagt om forse investeringen om de kwaliteit te garanderen, want de bestuursvoorzitter zegt "geen enkele concessie" te doen aan de drinkwaterkwaliteit.

Bij PWN, Dunea, Oasen en WMD gaan de prijzen volgend jaar ook omhoog, werd eerder al bekend. Drinkwaterbedrijven zijn aan regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gebonden bij het bepalen van hun tarieven, omdat ze monopolisten zijn. De prijzen moeten transparant zijn en mogen alleen relevante kosten voor het winnen van drinkwater dekken.