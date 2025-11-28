ICC wijst vrijlatingsverzoek Duterte opnieuw af

DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft ook in hoger beroep het vrijlatingsverzoek van de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte afgewezen. Duterte wordt sinds maart in Nederland vastgehouden in afwachting van een proces tegen hem.

Het hof wees in oktober ook al een verzoek voor voorwaardelijke vrijlating af. Advocaten van de 80-jarige oud-president zeggen dat hij om gezondheidsredenen moet worden vrijgelaten. Hij was vrijdag zelf niet aanwezig toen het besluit werd uitgesproken.

Duterte, president tussen 2016 en 2022, wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn harde optreden tegen drugscriminaliteit. Bij deze oorlog tegen drugs stierven duizenden mensen.

Dutertes advocaten proberen de vervolging te stoppen. Het proces tegen de oud-president is nog niet begonnen. Rechters van het ICC moeten nog bepalen of er voldoende bewijs is om het proces door te laten gaan. Het is nog niet bekend wanneer deze beslissing valt.