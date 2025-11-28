Veroordeelde verkrachter Pelicot is op zoek naar uitgever

PARIJS (ANP/AFP) - Dominique Pelicot, die veroordeeld is voor jarenlang ernstig misbruik van zijn vrouw, is op zoek naar een uitgever. Hij heeft in zijn cel geschreven en wil nu zijn kant van het verhaal naar buiten brengen, zegt zijn advocaat. Die erkent wel dat er onder uitgevers tot nu toe "veel terughoudendheid" is.

De 73-jarige Pelicot is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Hij heeft ruim tien jaar zijn toenmalige vrouw Gisèle Pelicot stiekem drugs toegediend, verkracht en tientallen anderen uitgenodigd om haar te verkrachten en misbruiken.

"Hij heeft boeken, vele gedichten en zijn biografie geschreven. Zijn levensverhaal", zegt zijn advocaat Béatrice Zavarro. "Hij wil gelezen worden" om "zijn kant van het verhaal" naar buiten te brengen.

Door de rechtszaak werd Gisèle Pelicot een feministisch icoon in Frankrijk en daarbuiten. Haar memoires verschijnen volgend jaar in twintig talen, waaronder het Nederlands. Hun dochter Caroline Darian bracht in 2022 al een boek uit.