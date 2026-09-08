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Ook VK weert goederen van Israëlische nederzettingen in Westbank

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 10:04
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LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk komt met een handelsverbod op goederen die zijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dit heeft een minister uit de regering van premier Andy Burnham bevestigd in Britse media.
"De minister van Buitenlandse Zaken zal later vandaag een verklaring afleggen in het parlement", zei pensioenminister Pat McFadden tegen Times Radio. Volgens hem zet Israël de laatste tijd flink in op uitbreiding van de nederzettingen. Daarmee dreigt de mogelijkheid van een Palestijnse staat en de door de Britten nagestreefde tweestatenoplossing in gevaar te komen. Met deze maatregel wil het land zijn onvrede hierover kenbaar maken.
VN-organisaties en ook veel andere landen beschouwen de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever als illegaal volgens het internationaal recht, en zien het gebied als militair bezet door Israël. Vanaf 22 september geldt er in Nederland ook een verbod op invoer, aankoop en verkoop van goederen afkomstig uit onrechtmatige Israëlische nederzettingen in de Palestijnse Gebieden. Ook het omzeilen van deze maatregelen is verboden.
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