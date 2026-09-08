Programmadirecteur Peter van der Vorst stopt bij DPG Media: "Juiste moment voor nieuwe dingen"

Peter van der Vorst heeft besloten om DPG Media te verlaten. Van der Vorst was sinds 2019 actief als directeur content van RTL Nederland. RTL Nederland werd in 2025 officieel overgenomen door DPG Media, waarna Van der Vorst zich richtte op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms.

"DPG Media heeft me de afgelopen maanden alle ruimte gegeven om na deze intensieve periode even op adem te komen", deelt Van der Vorst zelf over zijn vertrek. "In die periode realiseerde ik me dat dit voor mij het juiste moment is om nieuwe dingen te gaan doen."

Op LinkedIn deelt de vertrekkend programmadirecteur dat hij een jaar geleden al aan Sven Sauvé, CEO van de audio- en videoafdeling van DPG Media, liet weten te willen stoppen. "Zeven jaar is best lang op zo'n beeldbepalende plek en ik was zelf ook toe aan verandering." Door de overname van RTL Nederland door DPG Media kon hij een nieuwe rol op zich nemen. "Superleuk en uitdagend, maar voordat ik daar écht vol gas mee aan de slag zou gaan, heb ik afgelopen zomer op eigen verzoek eerst wat afstand genomen", deelt hij verder.

DPG laat weten dat de keuze volledig bij Van der Vorst zelf lag. Sauvé bekent dat hij de samenwerking graag nog jarenlang had voortgezet en "zal hem dan ook enorm missen". "Als hij voelt dat dit voor hem het juiste moment is om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen, dan begrijp en respecteer ik zijn keuze, hoe jammer ik zijn vertrek ook vind. We zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor RTL en Videoland betekend heeft."

DPG Media neemt nu de tijd om een opvolger voor Van der Vorst te vinden, die de samenwerking tussen Nederland en België op contentgebied verder vorm zal geven.