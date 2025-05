Ook Wall Street flink hoger na deal over tarieven met China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen maandag flink omhoog. Beleggers reageerden opgelucht op de de-escalatie van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. De twee landen lieten na handelsgesprekken weten hun importheffingen flink te verlagen voor een periode van negentig dagen. De twee grootste economieën ter wereld krijgen daarmee extra tijd om hun geschillen op te lossen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 2,3 procent hoger op 42.224 punten. De brede S&P 500-index klom 2,7 procent tot 5813 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 3,8 procent tot 18.621 punten. Op de beurzen waren eerder juist grote zorgen dat een handelsoorlog tussen China en de VS tot een wereldwijde recessie zou leiden. Inmiddels zijn de beurzen volledig hersteld van de zware koersval die volgde op de aankondiging van de handelstarieven door de Amerikaanse president Donald Trump begin april.