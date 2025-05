Media: Amerikaans-Israëlische gijzelaar na vrijlating naar Trump

JERUZALEM (ANP/DPA) - De Amerikaans-Israëlische gijzelaar Edan Alexander reist na zijn vrijlating mogelijk naar Qatar voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat berichten meerdere Israëlische media. Voorwaarde is wel dat de gezondheidstoestand van Alexander dat toelaat.

Alexander zit sinds 2023 vast in de Gazastrook en zal volgens Israëlische media rond 18.30 uur plaatselijke tijd worden vrijgelaten door Hamas. Hij zou dan in Khan Younis worden overgedragen aan het Rode Kruis.

Trump noemde het eerder op Truth Social fantastisch nieuws dat zijn landgenoot vrijkomt. Alexander groeide op in de VS, maar diende in het Israëlische leger toen Hamas Israël aanviel. Daarbij werd de militair meegenomen naar de Gazastrook en als gijzelaar vastgehouden.