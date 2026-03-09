Ook Wall Street zakt door sterk stijgende olieprijs

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager begonnen. Net als in Europa en Azië maken ook Amerikaanse beleggers zich zorgen over de sterk stijgende olieprijs door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, die de tweede week is ingegaan. De hogere energiekosten dreigen de inflatie weer aan te jagen, de economische groei af te remmen en de winsten van veel bedrijven onder druk te zetten.

Een spoedig einde aan de oorlog is ook niet in zicht. Iran heeft Mojtaba Khamenei, een van de zonen van de omgekomen Ali Khamenei, tot opperste leider benoemd. Die stap wordt gezien als een duidelijk signaal dat de hardliners in Teheran nog steeds stevig aan de macht zijn.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,8 procent lager op 46.646 punten en de S&P 500-index verloor 1,5 procent op 6636 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 1,4 procent tot 30.194 punten.

Stijgende olieprijzen

De Dow zakte vorige week ongeveer 3 procent. Dat was het grootste weekverlies sinds begin april vorig jaar, toen de Amerikaanse president Donald Trump de markten in beroering bracht met zijn importheffingen.

De olieprijzen schoten maandag omhoog tot bijna 120 dollar per vat. De stijging volgde op besluiten van grote olieproducenten als Saudi-Arabië, Koeweit, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten om de olieproductie te verlagen door de sluiting van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor brandstoffen uit het Midden-Oosten.

Amerikaanse olieprijs

De olieprijzen vielen wel iets terug van de eerdere hoogtepunten na berichten dat landen mogelijk hun strategische olievoorraden gaan inzetten om de gespannen markt te kalmeren. Een vat West Texas Intermediate (WTI) steeg 9,9 procent tot bijna 100 dollar. De laatste keer dat de Amerikaanse olieprijs boven de 100 dollar lag was in 2022, toen de Russische invasie van Oekraïne voor een energieschok zorgde. Begin 2026 lag de Amerikaanse olieprijs nog onder de 60 dollar per vat.

De Amerikaanse olieprijs steeg vorige week al met meer dan 35 procent. Dat was de grootste wekelijkse stijging sinds de start van de handel in olietermijncontracten in 1983. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, steeg maandag 9,8 procent in prijs tot 101,80 dollar.

Bedrijven in de reisbranche, die vorige week ook al zwaar werden getroffen door de hoge brandstofkosten, gingen maandag verder omlaag. Luchtvaartmaatschappijen Alaska Air en United Airlines en cruisemaatschappijen Carnival en Royal Caribbean Cruises zakten tot bijna 9 procent.