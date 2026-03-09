ECONOMIE
Heinen: te vroeg voor maatregelen tegen stijgende energieprijzen

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 15:37
BRUSSEL (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) vindt het nog te vroeg om maatregelen te nemen tegen de stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. "We zien nu een heftige marktreactie, maar hoe het zich verder ontwikkelt, weten we simpelweg nog niet", zei hij voorafgaand aan de vergadering met de ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel.
"Het is echt afhankelijk van het conflict, hoe lang het duurt en in welke omvang", zei Heinen, die wel begrijpt dat onder meer de enorme prijsstijging aan de pomp er "echt inhakt. Maar het is wel echt vers nu."
Veel hangt volgens de minister ook af van de Straat van Hormuz. "Als die weer veilig opengaat, kan ook de energie weer door die straat stromen."
Wereldwijd probleem
De stijgende energieprijzen zijn niet alleen een Nederlands of een Europees probleem, maar een wereldwijd probleem, benadrukte Heinen. "Dat moet ook wereldwijd worden aangepakt."
De EU-ministers bespreken in Brussel wel de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor de economie, zei Heinen.
