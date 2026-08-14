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Ook webshop About You getroffen door datalek bij CEVA

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 20:04
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HAMBURG (ANP) - De Duitse webshop About You is ook geraakt door het datalek bij CEVA Logistics. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door vakmedium Logistiek.nl. Eerder werd al bekend dat onder meer de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident.
Het datalek heeft de activiteiten gehinderd in een distributiecentrum van About You dat door CEVA wordt beheerd. De woordvoerster laat weten dat de webwinkel, die sinds vorig jaar in handen is van Zalando, de werkzaamheden verplaatst naar andere locaties "om mogelijke verstoringen tot een minimum te beperken".
Onlangs kregen bedrijven van CEVA te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van zijn systemen. Daarbij zijn mogelijk persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. De woordvoerster van About You zegt dat mogelijk gedupeerde klanten over het incident zijn geïnformeerd en dat de autoriteiten op de hoogte zijn gebracht.
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