Spyker-baas Victor Muller toont nieuwe auto in Californië

CARMEL-BY-THE-SEA (ANP) - Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XXV gepresenteerd. Daarmee wil ondernemer Victor Muller het merk dat enkele jaren weg is geweest opnieuw op de kaart zetten.

Muller liet onlangs al aan autowebsite The Autopian weten dat er slechts 25 exemplaren worden gemaakt. Daarvan waren er al negentien verkocht. Muller denkt dat het model eind deze week uitverkocht is. Ook liet hij los dat hij 700.000 dollar moest betalen om het nieuwe model bij het auto-evenement The Quail in Carmel-By-The-Sea vrijdag te mogen onthullen.

De geschiedenis van Spyker gaat terug tot 1880. In 1925 staakte de fabrikant echter de activiteiten. Muller blies Spyker in 2000 nieuw leven in. Ondanks een avontuur met een team in de Formule 1 produceerde het bedrijf nooit meer dan een handvol sportwagens per jaar. Het bedrijf ging in 2021 failliet. In juni werd bekend dat Spyker een doorstart maakt met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar.