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Ook Zalando heeft last van incident bij CEVA, geen data gelekt

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 15:19
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BERLIJN (ANP) - Zalando heeft ook last gehad van het datalek bij logistieke partner CEVA Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel na vragen van het ANP. Woensdag waarschuwden winkelketen de Bijenkorf en webshop Bol al voor een datalek bij de logistieke partner. Daar kwam later ook Ajax bij. Zalando meldt dat gegevens van zijn klanten niet door het incident zijn getroffen.
Volgens Zalando zijn twee kleinere distributiecentra die de logistieke partner beheert getroffen. "Maar deze centra vormen slechts een klein percentage van ons totale netwerk", aldus de woordvoerder. De actieve logistieke processen zijn daarom verplaatst naar andere vestigingen.
Bol en de Bijenkorf lieten eerder weten dat mogelijk persoonlijke gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bestelgegevens in handen van kwaadwillenden gekomen zijn. Ajax kon nog niet zeggen of er persoonlijke data zijn buitgemaakt.
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