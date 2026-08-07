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Werkgelegenheid in VS onverwacht gekrompen in juli

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 15:16
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WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen en het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld. Volgens de Amerikaanse overheid nam het aantal arbeidsplaatsen vorige maand met 23.000 af, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 banen hadden gerekend. In juni ging het om een aanwas met 20.000 banen. Voor die maand werd eerder een groei met 57.000 arbeidsplaatsen gemeld.
De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel. In de gezondheidszorg nam de werkgelegenheid wel verder toe. Het werkloosheidspercentage in 's werelds grootste economie bedroeg vorige maand 4,1 procent.
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben grote invloed op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Bij een afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve langer wachten met een renteverhoging en bij een sterk afzwakkende banenmarkt de rente zelfs worden verlaagd om zo de economie te stimuleren.
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