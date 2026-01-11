Ook zondag boerenblokkades in België tegen Mercosur-deal

NAMEN (ANP/BELGA) - Boeren blokkeren ook zondag snelwegen in België uit protest tegen de handelsdeal van de EU met Zuid-Amerikaanse landen. De federale politie meldt dat dit op snelwegen in de provincies Henegouwen en Namen gebeurt.

Zo voeren boeren actie op de E411 bij het dorp Courrière in Namen. De snelweg is in beide richtingen afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. In Henegouwen wordt de E19 ter hoogte van de grens met Frankrijk in beide richtingen geblokkeerd en zijn er acties op snelwegen bij het dorp Marquain. Er zijn wel minder blokkades dan eerder deze week.

De afgelopen dagen protesteerden boeren in Europese landen tegen de Mercosur-deal. Duizenden boeren in Frankrijk en Ierland hebben hieraan meegedaan. Ook in Polen vonden acties plaats.

Vrijdag stemde een meerderheid van de EU-lidstaten, waaronder Nederland, in met een vrijhandelsakkoord met de zogenoemde Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay. Europese boeren vrezen te worden weggeconcurreerd door boeren uit Zuid-Amerika.