Berlijn noemt aantijgingen Amerikaanse minister Kennedy fout

WASHINGTON/BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering heeft aantijgingen van de Amerikaanse gezondheidsminister Robert F. Kennedy Jr. tegengesproken. De omstreden telg van de beroemde Kennedy-familie beweert dat in Duitsland ruim duizend artsen worden vervolgd, omdat ze tijdens de coronapandemie bijvoorbeeld hadden toegestaan dat patiënten geen mondkapje hoefden te dragen.

De Duitse minister van Volksgezondheid Nina Warken wees de beschuldigingen van de hand als volkomen ongegrond en feitelijk onjuist. Zo waren artsen nooit verplicht een coronaprik te geven.

Kennedy zei dat de Duitse regering de autonomie van patiënten negeert en dat hij Warken hierover een brief heeft geschreven. Hij noemde zijn collega in een bericht op X foutief "Workin". Meer dan duizend Duitse artsen en duizenden van hun patiënten zouden worden vervolgd en gestraft omdat ze tijdens de coronapandemie uitzonderingen hadden toegestaan op het dragen van mondkapjes en vaccinaties tegen covid.