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Oordeel ACM brengt treindienst Arriva naar Parijs dichterbij

Economie
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 10:26
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DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een horde weggenomen voor de treindiensten die Arriva wil aanbieden richting Parijs. Volgens de toezichthouder komt het "economisch evenwicht" op het spoor waar de Nederlandse Spoorwegen rijden niet in gevaar, wat betekent dat de NS geen grote schade lijdt door de komst van de Arriva-treinen.
Sinds 2021 kunnen vervoerders om toegang tot het spoor vragen zonder dat ze de concessie voor dat deel van het railnetwerk hebben. Arriva wil treindiensten van Amersfoort en Den Haag naar Parijs aanbieden en deed zo'n aanvraag. De NS vroeg als concessiehouder om een beoordeling door de ACM, en die oordeelt nu dat dit in principe mag.
Arriva wil de internationale treindiensten vanaf 2028 aanbieden. Het is nog steeds niet zeker of dit ook gaat lukken. Het ov-bedrijf moet spoorcapaciteit aanvragen bij spoornetwerkbeheerder ProRail en de mogelijkheid bestaat dat er te weinig ruimte is, legt de ACM uit.
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