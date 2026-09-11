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Hij stal 220 miljoen euro aan bitcoin en had het binnen één maand helemaal verbrast

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
vrijdag, 11 september 2026 om 10:32
lam
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Een normaal mens zou er tien levens mee kunnen leven. Malone Lam (22) deed er precies één maand over om 220 miljoen euro aan bitcoin als een bezetene door de figuurlijke vleesmolen te halen.
De jongeman uit Singapore pleitte deze week in Washington schuldig aan betrokkenheid bij een van de grootste cryptodiefstallen uit de Amerikaanse geschiedenis: liefst 220 miljoen dollar aan bitcoin, gestolen van één slachtoffer.

Dertig sportwagens, alsof het niks was

Lam kocht er niet één, niet twee, maar meer dan dertig sportauto's van. Aangepaste Porsches. Lamborghini's. Ferrari's. Alsof hij een showroom probeerde leeg te kopen in plaats van een garage vol te zetten.
Daar bleef het niet bij. Hij huurde luxe villa's in Miami en tikte een horloge van 2 miljoen dollar op de kop. Gewoon, omdat het kon.

569.000 dollar in één avond

Het meest absurde moment kwam in een nachtclub in Los Angeles. Daar gaf Lam op één avond 569.000 dollar uit. Er bestaat zelfs een foto van, onderdeel van de rechtbankdocumenten: de 22-jarige, zwaaiend met dikke stapels bankbiljetten.

Hoe hij eraan kwam

Het geld was niet van hem. Lam en zijn medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini om een inwoner van Washington te overtuigen zijn beveiligingscodes te delen. Zo kregen ze toegang tot ruim 4.100 bitcoin, destijds meer dan 245 miljoen dollar waard.
Lam hielp het geld vervolgens witwassen en omzetten in cash. En dat cash ging er, zoals gezegd, razendsnel doorheen.

Binnen een maand voorbij

Het feestje duurde precies één maand. Toen werd Lam in Miami opgepakt door de FBI. In totaal zijn achttien mensen aangeklaagd in de zaak, elf hebben inmiddels ook schuld bekend.
Lam riskeert nu tot twintig jaar cel. Wanneer de uitspraak volgt, is nog niet bekend.
Bron: RTL

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