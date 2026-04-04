Oorlog in Midden-Oosten drukt op economische groei Vietnam

Economie
door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 14:38
HANOI (ANP/BLOOMBERG) - De economische groei van Vietnam is in het afgelopen kwartaal vertraagd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt het Nationaal Bureau voor de Statistiek van Vietnam zaterdag. Door het conflict zijn de energieprijzen gestegen en de voorraden krapper geworden.
Volgens het statistiekbureau groeide het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, in het eerste kwartaal van dit jaar met 7,8 procent. Dat is minder dan de toename van 8,5 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar. De wereldwijde omstandigheden waren in het afgelopen kwartaal volgens het statistiekbureau "complex en onvoorspelbaar, met escalerende conflicten in het Midden-Oosten die zorgen voor volatiliteit in energieprijzen, verstoringen in de toevoer en stijgende inflatie".
Iran houdt sinds het begin van de oorlog de Straat van Hormuz vrijwel dicht. Door de zeestraat vaart doorgaans ongeveer een vijfde van alle wereldwijde olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng).
