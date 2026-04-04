Iraanse Halve Maan meldt meer dan 1900 doden onder burgers

TEHERAN (ANP) - Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari zijn volgens de Iraanse Rode Halve Maan (IRCS) meer dan 1900 burgers gedood en meer dan 20.000 gewond geraakt. IRCS-chef Jagan Chapagain dankt de medewerkers voor hun buitengewone moed en vaardigheid onder de moeilijke omstandigheden.

Chapagain vraagt de internationale gemeenschap solidariteit te betuigen en ook hulp te bieden. Het IRCS stelt dat er tot dusver rond de 91.500 woningen en 22.580 commerciële panden zeer grote schade hebben opgelopen of zijn verwoest. Er zijn volgens de IRCS 736 scholen of andere onderwijsinstellingen getroffen. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn dertig universiteiten doelwit van luchtaanvallen geweest.

Al op de eerste dag van de Amerikaans-Israëlische aanvallen werd in Minab, niet ver van de Straat van Hormuz, een lagere school voor meisjes door luchtaanvallen getroffen. Daarbij kwamen ongeveer 175 mensen om het leven, voornamelijk schoolkinderen.