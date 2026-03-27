Oorlog raakt FloraHolland nauwelijks, bedrijf verwacht weer winst

Economie
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 14:22
AALSMEER (ANP) - Royal FloraHolland merkt nog geen grote impact op de import van bloemen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het grootste deel van de import van de bloemenveiling komt vanuit Afrika en dat verloopt deels via het Midden-Oosten, maar grote gevolgen blijven uit. 's Werelds grootste sierteeltmarktplaats verwacht dit jaar dan ook opnieuw zwarte cijfers te schrijven.
Het grootste deel van de import komt uit Kenia en Ethiopië. "De aanvoer vanuit Kenia verloopt deels via het Midden-Oosten maar ook veel direct. Vanuit Ethiopië gaat alles rechtstreeks naar Europa", zegt een woordvoerder in toelichting op de jaarcijfers. Hij stelt dat er hier en daar beperkingen zijn.
Interim-topman David van Mechelen spreekt van een moeizame start van het jaar. Hij verwacht ondanks "de huidige turbulentie in de wereld" ook dit jaar positief af te sluiten. "Neemt niet weg dat het een uitdagend jaar zal zijn en dat we zeer scherp moeten blijven sturen op de kosten."
Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.

Jill Helena 'van slag' door vrijspraakverzoek in zaak-Ali B

Spaanse twintiger kiest voor euthanasie na verkrachting

Firtende Trump: 'De oorlog is erg, maar jij bent nog steeds heel aantrekkelijk

