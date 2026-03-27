Oorlog raakt FloraHolland nauwelijks, bedrijf verwacht weer winst

AALSMEER (ANP) - Royal FloraHolland merkt nog geen grote impact op de import van bloemen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het grootste deel van de import van de bloemenveiling komt vanuit Afrika en dat verloopt deels via het Midden-Oosten, maar grote gevolgen blijven uit. 's Werelds grootste sierteeltmarktplaats verwacht dit jaar dan ook opnieuw zwarte cijfers te schrijven.

Het grootste deel van de import komt uit Kenia en Ethiopië. "De aanvoer vanuit Kenia verloopt deels via het Midden-Oosten maar ook veel direct. Vanuit Ethiopië gaat alles rechtstreeks naar Europa", zegt een woordvoerder in toelichting op de jaarcijfers. Hij stelt dat er hier en daar beperkingen zijn.

Interim-topman David van Mechelen spreekt van een moeizame start van het jaar. Hij verwacht ondanks "de huidige turbulentie in de wereld" ook dit jaar positief af te sluiten. "Neemt niet weg dat het een uitdagend jaar zal zijn en dat we zeer scherp moeten blijven sturen op de kosten."