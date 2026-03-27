Veiligheidsregio onduidelijk over aantal slachtoffers Oosterhout

OOSTERHOUT (ANP) - De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is onduidelijk over het aantal slachtoffers van het ongeluk met de gasfles bij een school in Oosterhout. Eerder zei de veiligheidsregio dat er zo'n vijf slachtoffers waren gevallen, later ging het om zeven mensen en nu blijken het er toch weer vijf.

Vier mensen hebben lichte brandwonden en één iemand moest naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De persoon die naar het ziekenhuis moest, zou een minderjarige zijn, zo zei de woordvoerder eerder. Nu wil hij in het midden laten of het om een volwassene of om een tiener gaat.

Eerder meldde de veiligheidsregio ook al dat de brand ontstond nabij een basisschool. Later bleek dat het gebeurde in de keuken van een praktijkschool. Waarschijnlijk was er een lekkage aan een gasfles, waarna brand ontstond.

Het personeel van de school heeft het pand ontruimd, aldus de veiligheidsregio. Leerlingen en personeel zijn in een buurthuis opgevangen en later naar huis gegaan.