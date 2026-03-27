Wat je nu moet weten over de Spreidingswet

De Spreidingswet verschuift de machtsbalans in het asielbeleid: Den Haag bepaalt de hoeveelheden, gemeenten mogen hooguit sleutels aan de uitvoering. Wie wil begrijpen waarom het asieldebat zo fel is geworden in raadszalen en dorpshuizen, komt bij deze natte uit.

De kern: alle gemeenten hebben een wettelijke plicht om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Dat is een breuk met het oude systeem, waarbij gemeenten vaak onmogelijk of eindeloos onderhandelen.

Het rijk stelt systematisch vast hoeveel opvangplekken nodig zijn en verdeelt die op basis van residentiële en een sociaal-economische score. Grote steden dragen dus relatief meer, maar ook kleinere plattelandsgemeenten kunnen een aanzienlijk deel van de opgave krijgen.

“De Spreidingswet verplaatste het gevecht over asielopvang van de Haagse pluche naar de gemeenteraadszaal.”

Gemeenten houden vooral uitspraken over het hoe: één groot azc, meerdere kleinere locaties of meer tijdelijke opvang. Maar wie zich structureel verzet, kan uiteindelijk worden doorgegeven via een juridische 'interventieladder' waarbij de minister zelf een locatie aanwijst.

Voor inwoners is het ingewikkeld: ze hebben geen formeel veto, maar wel inspraakmomenten, enquêtes en informatieavonden. Als de participatie als schijn wordt ervaren, neemt de kans op protest, desinformatie en verharding in de lokale democratie razendsnel toe.