Wat je nu moet weten over de Spreidingswet

Politiek
door Redactie
vrijdag, 27 maart 2026 om 14:36
De Spreidingswet verschuift de machtsbalans in het asielbeleid: Den Haag bepaalt de hoeveelheden, gemeenten mogen hooguit sleutels aan de uitvoering. Wie wil begrijpen waarom het asieldebat zo fel is geworden in raadszalen en dorpshuizen, komt bij deze natte uit.
De kern: alle gemeenten hebben een wettelijke plicht om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Dat is een breuk met het oude systeem, waarbij gemeenten vaak onmogelijk of eindeloos onderhandelen.
Het rijk stelt systematisch vast hoeveel opvangplekken nodig zijn en verdeelt die op basis van residentiële en een sociaal-economische score. Grote steden dragen dus relatief meer, maar ook kleinere plattelandsgemeenten kunnen een aanzienlijk deel van de opgave krijgen.
“De Spreidingswet verplaatste het gevecht over asielopvang van de Haagse pluche naar de gemeenteraadszaal.”
Gemeenten houden vooral uitspraken over het hoe: één groot azc, meerdere kleinere locaties of meer tijdelijke opvang. Maar wie zich structureel verzet, kan uiteindelijk worden doorgegeven via een juridische 'interventieladder' waarbij de minister zelf een locatie aanwijst.
Voor inwoners is het ingewikkeld: ze hebben geen formeel veto, maar wel inspraakmomenten, enquêtes en informatieavonden. Als de participatie als schijn wordt ervaren, neemt de kans op protest, desinformatie en verharding in de lokale democratie razendsnel toe.
De verdeelsleutel in cijfers

De eerste landelijke verdeelronde onder de Spreidingswet ging uit van tienduizenden opvangplekken, verspreid over alle provincies. Gemeenten krijgen een indicatieve opgave op basis van aantal inwoners en draagkracht; bestaande grote locaties mogen meegeteld worden. In de praktijk voldoen veel gemeenten nog niet aan hun minimum, waardoor druk vanuit Den Haag én vanuit provincies oploopt. geleidelijk groeit lokaal verzet, vooral in gemeenten waar eerder weinig opvang was en de opgave als waardevol wordt ervaren.

Lees ook

PVV Terneuzen verklaart winst deels uit verzet tegen komst azc PVV Terneuzen verklaart winst deels uit verzet tegen komst azc
Van den Brink ziet nog geen probleem na winst partijen tegen azcVan den Brink ziet nog geen probleem na winst partijen tegen azc
Haaksbergers willen azc op één locatie in wat drukkere omgevingHaaksbergers willen azc op één locatie in wat drukkere omgeving
Jetten snapt frustratie om azc's, benadrukt eerlijke verdelingJetten snapt frustratie om azc's, benadrukt eerlijke verdeling
Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.

Jill Helena 'van slag' door vrijspraakverzoek in zaak-Ali B

Spaanse twintiger kiest voor euthanasie na verkrachting

Firtende Trump: 'De oorlog is erg, maar jij bent nog steeds heel aantrekkelijk

