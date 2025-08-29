ECONOMIE
Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"

Beroemd
door Désirée du Roy
vrijdag, 29 augustus 2025 om 13:50
ANP-529548248
Emma Heesters liet eind juli weten dat ze kankervrij is nadat ze vorig jaar de diagnose baarmoederhalskanker kreeg. Nu deelt ze een voor- en nafoto na de chemobehandelingen die ze onderging. "Ik was fit aan de buitenkant, aan de binnenkant was ik ziek."
"Ik vind het deze zomer soms best confronterend om naar mijn lichaam te kijken! Vorig jaar had ik zo hard gewerkt en mijn fitste lichaam ooit bereikt", vertelt ze op Instagram. Maar van binnen was ze ziek, schrijft ze ook. "Dus ook al ben ik nu wat kilo’s zwaarder, ben ik eigenlijk super trots dat ik van binnen weer “gezond” ben en er geen tumor meer te zien is op de scan."
Ze zegt verder: "Super trots dat mijn lichaam alles van het afgelopen jaar zo goed heeft doorstaan! Dat mijn lichaam elke week weer sterk genoeg was om een chemo te kunnen krijgen. Dus als ik me dan even onzeker voel over hoe ik er nu uitzie, dan denk ik: kijk wat je allemaal hebt moeten doorstaan! En wat heb ik liever? Mijn antwoord is dan eigenlijk gelijk; het gezonde lichaam, ook al is die 8 kilo zwaarder."

