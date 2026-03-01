OPEC+ draait oliekraan verder open nu flinke prijsstijging dreigt

WENEN (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De olielanden van oliekartel OPEC+ gaan de oliekraan volgende maand extra opendraaien, nu de olieprijzen flink dreigen op te lopen door de aanvallen op Iran. Dat hebben de landen zondag besloten. Toch voorkomt deze stap waarschijnlijk niet dat de olie komende dagen duurder wordt. Automobilisten moeten aan de pomp rekening houden met een prijsstijging van benzine van meerdere centen, denkt econoom Rico Luman van ING.

De groep van olielanden, onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland, besloot eerder nog de olieproductie voorlopig stabiel te houden. Nu opeens een stevige prijsstijging dreigt zien ze een opening om hun productie verder op te voeren zonder dat dit tot lagere prijzen leidt.

Volgens Luman zal de stap zeker een verzachtend effect hebben op de mogelijke prijsstijging. Maar hij stipt aan dat de beperkingen voor scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz een meer ontwrichtende impact hebben. Daardoor staan olie- en gasleveringen op korte termijn onder druk en lopen verzekeringspremies voor olietankers flink op. Dat werkt door in de prijzen.