Israël brengt uit voorzorg Dode Zeerol naar veilige locatie

Een van de bekendste van de Dode Zeerollen, de grote Jesajarol, is in veiligheid gebracht na de wederzijdse beschietingen tussen enerzijds Israël en de VS en anderzijds Iran. Dat meldt de Times of Israel.

De rol uit 150 tot 100 voor Christus is een van de oudste bijna volledige Bijbelteksten ooit gevonden en werd tentoongesteld in Jeruzalem. Het historische voorwerp was voor het eerst sinds 1968 in zijn geheel te bewonderen.

Naast de Jesajarol kregen ook andere artefacten een veilig, geheim onderkomen.