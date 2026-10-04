OPEC+ laat productiedoelen ongemoeid ondanks hoge olieprijs

WENEN (ANP/DPA) - De landen van oliekartel OPEC+ willen hun productiedoelen ook in november niet verhogen, ondanks de hoge olie- en brandstofprijzen. Dat maakten Saudi-Arabië, Rusland en vijf andere landen zondag bekend na een onlinevergadering. De productiedoelen van de groep blijven daarmee voor de tweede maand op rij ongewijzigd.

Eerder dit jaar voerden de olielanden hun doelstellingen nog wel op. Die verhogingen waren echter grotendeels symbolisch, omdat de Iranoorlog de productie in het Midden-Oosten sterk heeft geraakt. De landen rond de Perzische Golf, waaronder Saudi-Arabië, pompen al geruime tijd flink minder olie op dan hun doelen voorschrijven, door aanhoudende verstoringen van de export als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz.

Om de prijzen aan de pomp wat te drukken besloten grote industrielanden verenigd in de G7 vrijdag om komende vier maanden 100 miljoen vaten aan ruwe olie- en dieselreserves vrij te geven. Mogelijk biedt die vrijgave echter slechts kortstondige verlichting, hebben kenners al gezegd.