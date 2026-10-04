Verstappen voorbij Prost met Formule 1-zege in elfde jaar op rij

SEPANG (ANP) - Max Verstappen heeft met zijn zege in Maleisië voor het elfde jaar op rij minstens één grand prix in de Formule 1 gewonnen. Hij klom daarmee in de eeuwige ranglijst naar de derde plaats achter Michael Schumacher en Lewis Hamilton, die het record delen van vijftien achtereenvolgende seizoenen met één of meer zeges. Verstappen ging Alain Prost voorbij, die tien seizoenen achtereen een of meer races won.

Verstappen boekte zijn eerste van 72 grandprixzeges op 18-jarige leeftijd in 2016 in Spanje. Alle jaren daarna won de coureur races, met als hoogtepunt het jaar 2023 met negentien overwinningen. Hij moest dit jaar lang wachten op zijn eerste zege; de GP van Bahrein, die om de oorlog in Iran werd uitgesteld en verplaatst naar Maleisië, was het zestiende raceweekend.

Verstappen staat ook derde in de ranglijst aller tijden van het aantal overwinningen in de Formule 1. Hamilton voert die lijst aan met 106 GP-zeges, daarna volgt Schumacher met 91 overwinningen.