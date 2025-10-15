ECONOMIE
OPEC: olie blijft tot 2050 bijna een derde van de energiemix

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 10:01
anp151025082 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Olie zal tegen 2050 nog steeds bijna een derde van de totale energiemix uitmaken, zegt secretaris-generaal Haitham Al Ghais van oliekartel OPEC. Hij benadrukte woensdag dat er meer investeringen nodig zijn in olie en gas.
"De bevolking en economie van de wereld blijven groeien, en de wereld zal veel meer energie nodig hebben", zei de chef van het kartel tijdens een energieconferentie in Moskou. De OPEC bestaat uit onder meer Saudi-Arabië, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Irak, Iran en Koeweit. Rusland is geen lid, maar werkt wel samen met de oliecoalitie. "Rusland is een solide, stabiele partner geweest", aldus Al Ghais woensdag.
Economen wijzen er al langer op dat de wereld nog tientallen jaren afhankelijk is van energie uit fossiele brandstoffen voor koken, verwarming, vervoer en de opwekking van elektriciteit.
