Beslagen ruiten? Deze simpele truc werkt het best

tips
door Désirée du Roy
woensdag, 15 oktober 2025 om 10:09
Na weken van rustig herfstweer doemen de regenbuien weer op in de voorspellingen, en dat betekent: beslagen autoruiten. Iedereen kent het ongemak van met een doek over de ruit vegen, of erger nog, bij vorst de binnenkant moeten krabben. Maar waarom gebeurt het eigenlijk en wat kun je eraan doen?
In koude en vochtige maanden beslaan ruiten sneller, omdat koude lucht minder vocht kan vasthouden dan warme. Dat vocht komt vaak mee via kleding en schoenen en condenseert op de koude ramen. Vooral auto’s die weinig kilometers vreten – vaak de tweede auto in het gezin – krijgen er last van.
De simpelste truc
De meest doeltreffende oplossing is verrassend eenvoudig: rijden. Auto’s die regelmatig worden gebruikt, drogen vanzelf door de kachel en airconditioning. Auto’s waarmee regelmatig wordt gereden, krijgen niet de kans om vochtig te worden. Wie zijn auto langere tijd stilzet, doet er goed aan die droog weg te zetten.
Met een beetje aandacht en onderhoud kun je condens makkelijk voorkomen. Houd bijvoorbeeld de afvoerkanalen vrij van bladeren en vuil, want een verstopte afvoer kan ervoor zorgen dat regenwater in het interieur sijpelt.
Verstopping
Ook een verstopte interieurfilter kan de boosdoener zijn. Vervangen kost weinig – een nieuwe filter kost zo’n 15 euro – maar voorkomt ophoping van vocht én nare geurtjes.
Verder helpt het om de airco ook in de winter te gebruiken. Dat smeert de afdichtingen en haalt vocht veel effectiever uit de lucht dan verwarming alleen.
Huis-tuin-en-keuken-trucjes
Wie het grondig wil aanpakken, kan speciale ontvochtigers of zelfs een zakje kattenbakvulling gebruiken om vocht te absorberen. En een klein beetje shampoo op de binnenruit voorkomt dat de ruit snel opnieuw beslaat.
