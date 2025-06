OpenAI in beroep tegen bevel om data te bewaren in NYT-rechtszaak

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - OpenAI gaat in beroep tegen een rechterlijk bevel in een door The New York Times aangespannen auteursrechtzaak. Het bevel vereist dat het bedrijf achter ChatGPT alle outputgegevens van die chatbot voor onbepaalde tijd bewaart. Maar volgens OpenAI is dit in strijd met privacytoezeggingen die het aan gebruikers heeft gedaan.

Vorige maand oordeelde een rechtbank dat OpenAI alle outputdata moet bewaren en afzonderen, nadat de krant had verzocht om het behoud van deze data. "We zullen elke eis die de privacy van onze gebruikers in gevaar brengt aanvechten", schreef OpenAI-topman Sam Altman op X. De eis van de krant is volgens het bedrijf "ongepast".

De ontwikkelingen spelen in een rechtszaak die de krant in 2023 tegen OpenAI en Microsoft heeft aangespannen. The New York Times beschuldigde de bedrijven ervan miljoenen artikelen zonder toestemming te hebben gebruikt om het grote taalmodel achter de populaire chatbot te trainen.