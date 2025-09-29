Man schiet gezinsleden en zichzelf dood in Duitse stad Oldenburg

OLDENBURG (ANP/DPA) - In de Duitse stad Oldenburg heeft een man zijn kinderen en partner doodgeschoten. Vervolgens zou hij zichzelf om het leven hebben gebracht, deelt de politie mee. Over de identiteit van de slachtoffers wordt verder geen mededeling gedaan.

Volgens de politie vond het misdrijf plaats in een woonhuis in de Noordwest-Duitse plaats aan het einde van de ochtend. Getuigen waarschuwden de hulpdiensten. Agenten troffen vier doden en het vermoedelijke moordwapen aan. De politiewoordvoerder maakte geen verdere details bekend.