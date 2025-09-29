ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Man schiet gezinsleden en zichzelf dood in Duitse stad Oldenburg

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 17:17
anp290925120 1
OLDENBURG (ANP/DPA) - In de Duitse stad Oldenburg heeft een man zijn kinderen en partner doodgeschoten. Vervolgens zou hij zichzelf om het leven hebben gebracht, deelt de politie mee. Over de identiteit van de slachtoffers wordt verder geen mededeling gedaan.
Volgens de politie vond het misdrijf plaats in een woonhuis in de Noordwest-Duitse plaats aan het einde van de ochtend. Getuigen waarschuwden de hulpdiensten. Agenten troffen vier doden en het vermoedelijke moordwapen aan. De politiewoordvoerder maakte geen verdere details bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

anp280925101 1

Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

ANP-430264995 (2)

5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

Loading